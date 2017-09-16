Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с пониманием относится к заявлению своего коллеги из JPMorgan Chase Джейми Даймона, который назвал криптовалюты мошенничеством и предрек их скорый крах.

«Даймона как председателя правления крупнейшего банка я понимаю. Технология сама еще только-только становится, и, я думаю, ни один CEO банка не готов предлагать криптовалюту своим клиентам. Ни в коем случае нельзя запрещать ни ICO, ни использование криптовалют, но пока это не созрело и пока это не отрегулировано, нельзя это предлагать, в особенности неквалифицированным инвесторам. Особенно когда она «подпрыгнула» и очень много людей захотели проинвестировать. Но очевидно, что моментальной стоимости за этим нет и волатильность будет очень высокой», — сказал журналистам в субботу на съемках телевикторины «Цифровая экономика. Поколение Z» Герман Греф.

По его мнению, на сегодняшний день ни один из руководителей крупнейших финансовых институтов не захочет пожелать своим клиентам участия в такого рода волатильных инструментах.

Ранее на этой неделе генеральный директор банковской группы JPMorgan Chase Джейми Даймон назвал криптовалюту биткоин аферой и пирамидой, заявив, что уволит из своей команды любого, кто будет торговать биткоином. Даймон скептически отозвался о будущем криптовалюты, сравнив ее с «тюльпаноманией» — кратковременным всплеском ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Голландии в 1636—1637 годах.

Глава банка JP Morgan назвал биткоин «мошенничеством» Исполнительный директор инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон назвал криптовалюту биткоин «большим мошенничеством», которое в скором времени «взорвется», и предсказал крупные потери для покупателей биткоинов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.