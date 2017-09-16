Прежние собственники банка «ФК Открытие», скорее всего, не получат долю в обновленном банке, заявил в интервью «Коммерсантъ FM» президент-председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. По его словам, успешная санация «Открытия» может оказать большое влияние на весь банковский сектор.



«Ключевым вопросом будет, останутся ли в какой-то мере старые собственники. Закон предполагает, что если все-таки будет какая-то позитивная сумма активов, то возможно сохранение старых собственников. Я не нахожусь внутри временной администрации, мне трудно давать оценки. Но мое экспертное мнение: вряд ли в группе «Открытие» старые собственники получат хоть какую-то долю в банке — исходя из примерных оценок масштаба бедствия», — уточнил он.

Ранее в интервью Банки.ру Задорнов заявил, что с прежними владельцами банка «Открытие» будет взаимодействовать ЦБ, временная администрация. «В данном случае такая непростая роль у регулятора. Это их задача — оценить реальную стоимость активов и принять решение по прошлым акционерам. А задача уже нового сформированного правления будет в том, чтобы строить бизнес-модель. Я думаю, мы, конечно, не избежим взаимодействия с прошлыми акционерами по каким-то заранее принятым решениям, но это уже будет такое абсолютно рабочее взаимодействие», — пояснял он.

«Мы не будем разбрасываться людьми» Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов рассказал порталу Банки.ру, почему принял предложение возглавить «ФК Открытие», какие задачи перед ним поставил ЦБ и стоит ли ожидать прихода команды из группы ВТБ в санируемый банк.



В четверг стало известно, что глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Формирование правления «ФК Открытие» будет завершено лишь к концу года. До этого момента Задорнов продолжит возглавлять ВТБ 24 и завершать объединение группы ВТБ. «Михаил Задорнов с начала 2018 года переходит на работу в «ФК Открытие». До этого момента он продолжит руководить банком ВТБ 24, который в январе 2018 года присоединится к банку ВТБ», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Напомним, Банк России 29 августа объявил, что становится основным инвестором «ФК Открытие». В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».

Часть топ-менеджеров «Открытия» покинула банк Часть бывшего менеджмента банка «Открытия», которым управляет временная администрация, покинула банк, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Банки России — XXI век».

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.