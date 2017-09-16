Прежние собственники банка «ФК Открытие», скорее всего, не получат долю в обновленном банке, заявил в интервью «Коммерсантъ FM» президент-председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. По его словам, успешная санация «Открытия» может оказать большое влияние на весь банковский сектор.

«Ключевым вопросом будет, останутся ли в какой-то мере старые собственники. Закон предполагает, что если все-таки будет какая-то позитивная сумма активов, то возможно сохранение старых собственников. Я не нахожусь внутри временной администрации, мне трудно давать оценки. Но мое экспертное мнение: вряд ли в группе «Открытие» старые собственники получат хоть какую-то долю в банке — исходя из примерных оценок масштаба бедствия», — уточнил он.

Ранее в интервью Банки.ру Задорнов заявил, что с прежними владельцами банка «Открытие» будет взаимодействовать ЦБ, временная администрация. «В данном случае такая непростая роль у регулятора. Это их задача — оценить реальную стоимость активов и принять решение по прошлым акционерам. А задача уже нового сформированного правления будет в том, чтобы строить бизнес-модель. Я думаю, мы, конечно, не избежим взаимодействия с прошлыми акционерами по каким-то заранее принятым решениям, но это уже будет такое абсолютно рабочее взаимодействие», — пояснял он.

«Мы не будем разбрасываться людьми»
«Мы не будем разбрасываться людьми»

Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов рассказал порталу Банки.ру, почему принял предложение возглавить «ФК Открытие», какие задачи перед ним поставил ЦБ и стоит ли ожидать прихода команды из группы ВТБ в санируемый банк.

В четверг стало известно, что глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Формирование правления «ФК Открытие» будет завершено лишь к концу года. До этого момента Задорнов продолжит возглавлять ВТБ 24 и завершать объединение группы ВТБ. «Михаил Задорнов с начала 2018 года переходит на работу в «ФК Открытие». До этого момента он продолжит руководить банком ВТБ 24, который в январе 2018 года присоединится к банку ВТБ», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Напомним, Банк России 29 августа объявил, что становится основным инвестором «ФК Открытие». В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».

Часть топ-менеджеров «Открытия» покинула банк

Часть бывшего менеджмента банка «Открытия», которым управляет временная администрация, покинула банк, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Банки России — XXI век».

Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.

В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.

ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3 462,99 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 333,01 млрд, кредитный портфель — 1 969,78 млрд, обязательства перед населением — 2 249,01 млрд.