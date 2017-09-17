Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что «Лаборатория Касперского» подвергается гонениям в США в том числе потому, что антивирусный продукт компании «слишком хорошо ловит вирусы». Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.



«Все эти операционные системы (iOs, Windows, Android) произведены в США. В общем-то не случайно, что все разоблачения, в том числе от бывших сотрудников спецслужб США, касались в основном скрытных недекларированных возможностей, хитрых вирусов, которые писались для этих операционных систем и которые способствовали незаконному доступу к информации сотен тысяч пользователей по всему миру. Здесь можно построить другую параллель: если «Касперский» сегодня — один из ведущих антивирусов в мире, то, может быть, это тоже одна из проблем, может, он слишком хорошо ловит вирусы», — сказал министр.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».

США призвали госучреждения отказаться от ПО «Лаборатории Касперского» Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского». Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

Позднее Евгений Касперский получил приглашение выступить 27 сентября в конгрессе США и заявил, что готов ответить на инсинуации по поводу его компании и создаваемого ею антивирусного программного обеспечения, если успеет получить американскую визу.

Ранее Касперский говорил, что готов предоставить властям США исходный код программ, что явилось бы доказательством непричастности компании к кибершпионажу, но американские власти так его и не запросили.