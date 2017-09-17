Лондонская полиция взяла под стражу второго подозреваемого в причастности к взрыву в метро, сообщает Скотленд-Ярд.

В лондонском метро прогремел взрыв В лондонском метро на станции «Парсонс-Грин» прогремел взрыв, пострадали около 30 человек. Взорвалась самодельная бомба, полиция рассматривает версию теракта.

Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в лондонском районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге города.

Первый подозреваемый, 18-летний молодой человек, арестован накануне в районе порта Дувр.

Взрыв прогремел на станции «Парсонс-Грин» на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября, 30 человек получили ранения и ожоги. Скотленд-Ярд признал случившееся терактом. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России и других странах. По данным источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.