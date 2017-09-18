Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с IV квартала 2017 года понизит переменную процентную ставку по своим продуктам до 6,45%. Это вдвое меньше, чем в феврале 2016 года. Сейчас кредитные продукты АИЖК с переменной ставкой выдают 67 партнеров (банки и некредитные организации). Об этом сообщили в пресс-службе АИЖК. Снижение позволит значительно сократить срок кредитов, оформленных ранее с переменной ставкой.



«Снижение переменной процентной ставки и, как следствие, объема начисленных процентных платежей приведет к сокращению срока платежа по ипотечному кредиту», — считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.



Он также отмечает, что в случае дальнейшего снижения уровня потребительских цен АИЖК с высокой вероятностью пересмотрит ставку.

«С одной стороны, снижение ставок стимулирует спрос на ипотеку со стороны потенциальных заемщиков, а с другой — привлекает в сегмент больше банков, которые из-за сокращения кредитования корпоративных клиентов (с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017-го корпоративный портфель сократился на 5,2%) стали активнее кредитовать розничных клиентов (розничный портфель за аналогичный период вырос на 5,8%)», — комментирует снижение ставки эксперт.

По его мнению, низкий уровень просрочки (2,52% в ипотечном портфеле на 1 июля 2017-го) на фоне высоких кредитных рисков в других сегментах будет способствовать росту числа банков-партнеров.

«Это довольно специфический продукт. Его изначально берут люди, обладающие определенной финансовой грамотностью», — отмечает начальник управления продаж Бинбанка Оксана Новикова.

«Брать кредиты такого типа на большой срок нецелесообразно, максимальный горизонт планирования составляет три года. Но для людей, которые понимают, что они смогут закрыть кредит в краткосрочной перспективе, это очень хороший продукт с очень хорошей ставкой», — добавляет представитель Бинбанка.

АИЖК запустило ипотеку с переменной ставкой в январе 2016 года. За это время инфляция снизилась в три раза — с 9,8% до 3,3%. Таким образом, индекс потребительских цен опустился ниже целевого ориентира Банка России. Это обусловливает вероятность опережающего снижения ключевой ставки и ставок кредитования. Вслед за инфляцией снизилась переменная ставка, что позволяет заемщикам, оформившим ее в начале 2016 года, сейчас значительно экономить на платежах по ипотеке. Так, например, по кредиту на 3 млн рублей, оформленному в апреле 2016 года по ставке 15,11% годовых (переменная ставка 14,41% плюс надбавка 0,7 процентного пункта за отказ от личного страхования) на 30 лет, в IV квартале 2017 года плановый срок погашения сократится на 19 месяцев, а общая плановая переплата уменьшится на 656 тыс. рублей.