РФ ждет новых инвестиций со стороны Южной Кореи для развития Дальнего Востока. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спецпредставителем президента Республики Корея Сон Ен Гилем.



«Большие возможности, в чем сумел убедиться президент Южной Кореи, для инвестиционного, экономического сотрудничества предоставляют сегодня Дальний Восток и государственная российская программа по ускоренному развитию Дальнего Востока, так что мы ждем новых инвестиций с корейской стороны», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что «для России Южная Корея является очень важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Матвиенко добавила, что в России ждут с визитом председателя Национального собрания Южной Кореи.

