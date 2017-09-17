Криптовалютная биржа BTC-e, закрытая 25 июля 2017 года по решению американских властей, начала работать на новой площадке. Об этом говорится в Twitter биржи.



В целях безопасности в течение трех-семи дней BTC-e будет работать в тестовом режиме, для вывода средств установят суточные лимиты. В будущем лимиты увеличат, а когда тестовый период закончится, площадка начнет работать без ограничений.

В июле текущего года ФБР изъяло серверы BTC-e по делу об отмывании денег, счета биржи арестовали. Это совпало по времени с задержанием в Греции гражданина России Александра Винника, которого в США обвиняют в легализации 4 млрд долларов через BTC-e. Представители биржи утверждают, что не связаны с Винником.

Биржа BTC-е начала функционировать в июне 2011 года. Ее основали резиденты из России и выпускники «Сколково» — некие Алексей и Александр. Один из пользователей биржи рассказал РБК, что за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, а за вывод — 5–7%. В России сайт BTC-e заблокировали по решению суда в январе 2016 года.