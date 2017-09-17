«ВымпелКом» ищет поставщика системы повышенной точности для определения геолокации мобильных устройств в своей сети, пишут «Ведомости». Оператор хочет узнавать о скорости передачи данных на каждом устройстве и обрабатывать ее в автоматическом режиме, говорит его представитель Анна Айбашева.

До сих пор такие данные компания получала в полуавтоматическом режиме, используя данные о средней нагрузке на базовую станцию, соотнося их с плотностью населения и проникновением смартфонов в каждом регионе. Новое решение позволит получать геокоординаты и скорость смартфона с точностью до 100 м и килобайта в секунду, уточняет Айбашева.

По ее словам, информация о перемещениях нужна «ВымпелКому», чтобы точнее расставлять базовые станции. А это, в свою очередь, позволит повысить эффективность инвестиций в строительство сети и улучшит качество связи.

Аналогичную технологию сейчас внедряет МТС, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. По его словам, МТС уже несколько лет используют решения в сфере больших данных для строительства сети и салонов связи. Новый проект также включает решение, которое позволит с гораздо более высокой точностью, чем сейчас, геопозиционировать мобильные устройства, рассказывает Солодовников. Кроме того, проект поможет оценивать качество связи у клиентов как по голосовой связи, так и по передаче данных. Это позволит оптимально подстраивать параметры сети под реальные потребности абонентов, объясняет он.

У «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) для этих целей есть приложение для смартфонов и планшетов «Компаньон», которое в фоновом режиме анализирует качество связи и автоматически передает информацию о работе сети, рассказывает представитель оператора Ольга Галушина. Приложение позволяет определять местонахождение смартфона с точностью до GPS-координат. Это помогает развивать сеть именно там, где это необходимо абонентам, говорит Галушина. Также Tele2 использует анализ больших данных, в том числе для развития своей розничной сети, добавляет она.

В целом «ВымпелКом» делится данными, которые собирает о своих абонентах, с другими операторами. Но информацию, собранную при помощи новой системы, будет использовать только с внутренними целями, обещает Айбашева. МТС, напротив, делятся агрегированными данными о перемещении абонентов и другими большими данными и намерены развивать это направление с помощью нового технического решения, говорит Солодовников. Среди клиентов оператора он называет рекламный бизнес, ретейл и правительство Москвы. Делится ли этими данными Tele2 с другими компаниями, представитель оператора не раскрывает. Представитель «МегаФона» отказался от комментариев.