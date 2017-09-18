Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках работы по удовлетворению прав требований кредиторов банка «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года) столкнулось с необычной схемой вывода средств с участием коллекторов, пишет «Коммерсант».



Незадолго до отзыва лицензии банк приобрел у коллекторского агентства «ЦЗ Инвест» по номиналу права требования к 44,6 тыс. физлиц на сумму 3,4 млрд рублей, следует из документов суда, где АСВ оспорило эту операцию. Сумма сделки составила почти 50% от активов кредитной организации (7,95 млрд рублей по состоянию на 1 января 2017 года).

В ходе проверки кредитных договоров АСВ после ранжирования их по величине остатка долга было выбрано 800 наиболее крупных заемщиков. Бюро кредитных историй подтвердило выдачу кредитов, однако их размер был меньше, а выдача осуществлялась в более ранний период, то есть банку были уступлены несуществующие права требования. АСВ добилось в суде признания сделки недействительной и взыскания с коллекторского агентства в пользу банка полной стоимости договора. «ЦЗ Инвест» попыталось оспорить данное решение, но потерпело неудачу.

Эксперты сходятся во мнении, что сделка носила схематический характер. «На момент совершения сделки вероятность отзыва лицензии оценивалась руководством банка как крайне высокая, иначе объяснить факт совершения сделки обратной цессии невозможно, — полагает исполнительный директор юридической компании Heads Consulting Никита Куликов. — Исходя из результатов экспертизы кредитных историй, сделка совершена по несуществующим долгам».

АСВ может добиться уголовного преследования лиц, ответственных за принятие решения о совершении сделки, уверены юристы. «Если коллекторское агентство не сможет представить документы о покупке данных кредитных договоров, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования», — говорит партнер юридической компании «Юрпартнеръ» Александр Федоров.

