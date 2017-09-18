Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) считают опасной инициативу Минтруда об упрощении действующего законодательства о переходах клиентов с помощью простой электронной подписи. По оценке рынка, это может создать предпосылки для лавинообразного роста числа жалоб граждан на неправомерные переводы их между НПФ. Об этом говорится в письме Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) первому вице-премьеру Игорю Шувалову, пишут «Известия».



Инициатива, на которую обратили внимание в АНПФ, связана с использованием СНИЛС и пароля в личном кабинете на сайте ПФР для осуществления перехода между НПФ. По оценке ассоциации, упрощение переходов (сейчас они осуществляются с помощью квалифицированной электронной подписи) приведет к росту числа мошенничеств и махинаций со стороны недобросовестных участников рынка.

В письме АНПФ указано, что предлагаемая министерством мера «неизбежно приведет к снижению контроля за проверкой подлинности подписей и росту числа неправомерных переходов».

«Если переходы будут осуществляться по простой электронной подписи, никакой защиты фактически не будет. Это только ухудшит ситуацию и приведет к еще большему мошенничеству», — пояснил позицию ассоциации ее президент Сергей Беляков.

Счетная палата рассказала о нарушениях прав граждан при смене пенсионного фонда Граждане не имеют возможности получить актуальную информацию при заключении договора с негосударственными пенсионными фондами. Об этом говорится в сообщении по итогам рассмотрения коллегией Счетной палаты итогов проверки процедур подачи застрахованными лицами заявлений о переходе (досрочном переходе) из НПФ в Пенсионный фонд России, из ПФР в негосударственные фонды и из одного НПФ в другой в электронной форме в совокупности с процедурой заключения договора об обязательном пенсионном страховании за период 2012—2016 годов.

Примечательно, что в Пенсионном фонде также видят риски упрощения переходов. 17 июля зампредседателя правления ПФР Николай Козлов направил письмо на имя заместителя министра труда Андрея Пудова о рисках, которые несет предложенная ведомством схема.

«Принимая во внимание многочисленные жалобы застрахованных лиц о неправомерном переводе,… а также представление Счетной палаты…, полагаем, что снижение уровня защиты электронной подписи не будет способствовать решению указанных проблем», — написал в этом письме Николай Козлов. Он также предложил «в настоящее время не изменять действующий порядок».

В пресс-службе ПФР изданию сообщили, что в настоящий момент «работа по совершенствованию процесса перехода с использованием электронной подписи продолжается».



В Минтруде ответили, что «все необходимые процедуры по подготовке и согласованию проекта постановления правительства находятся в завершающей стадии», воздержавшись от дальнейших комментариев.