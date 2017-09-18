По результатам обсуждения законопроекта по реформе аудиторского рынка, в том числе с аудиторами в регионах, часть норм может быть скорректирована. Об этом «Коммерсанту» рассказала руководитель департамента по корпоративному управлению ЦБ Елена Курицына.



Например, в части круга организаций, которые должны будут привлекать для проведения аудита организации, включенные в реестр Банка России, отметила она. Ожидается, что проект поправок к закону, разработанный совместно ЦБ и Минфином, будет направлен на согласование первому вице-премьеру Игорю Шувалову в ближайшие дни (именно он и был инициатором реформы отрасли) и после этого в существующем виде принят в первом чтении. Корректировки же будут внесены уже ко второму чтению проекта в Госдуме.

Изначально ЦБ и Минфин планировали, что к аудиту общественно значимых организаций (ОЗО) будут допускаться лишь аудиторские компании из реестра ЦБ. К ОЗО относятся все ПАО, банки, эмитенты, страховые компании, клиринговые организации, биржи, профучастники, бюро кредитных историй (БКИ), негосударственные пенсионные фонды (НПФ), госкорпорации и госкомпании, управляющие компании (УК), компании, имеющие долю госучастия более 25% или составляющие консолидированную отчетность. При этом требования для попадания компаний в реестр ЦБ жесткие: не менее семи аудиторов в штате и трехлетний опыт аудита ОЗО.

Как пояснила Курицына, к моменту второго чтения законопроекта ЦБ предложит, чтобы требование иметь аудитора строго из реестра ЦБ распространялось лишь на общественно значимые организации, работающие на финансовых рынках. Остальные же ОЗО могут выбирать аудитора «другого эшелона», отметила она.

Еще один важный вопрос, который предстоит решить ЦБ ко второму чтению проекта: что делать с аудиторами ОЗО финрынка, которые уже начали проверку компании, но были исключены из реестра. «Первый вариант, наиболее реализуемый, в такой ситуации: фирма может оставить себе исключенного аудитора до полного завершения его работы, — рассказала Курицына. — Второй — это введение «листа ожидания», из которого в случае дискредитации одного аудитора можно будет выбрать другого». На практике это возможно, если исключенный из реестра аудитор только приступил к работе по проверке, уточнила она.