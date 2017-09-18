Руснарбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Накопительного» составит 7—8,1% (ранее — 7,25—8,5%), а «Пенсионного» — 7,25—8,1% годовых (прежде — 7,5—8,5%). Сроки депозитов: 181, 367 и 730 дней.

По вкладу «Максимальный доход» (на 400 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 8,4% (вместо 8,82%).

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

«Универсальный-ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367 и 730 дней) открывается под 7,25—8,1% годовых (ранее — под 7,75—8,5%). Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,75—7,25% годовых (прежде — под 7—7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Все вклады, кроме «Максимального дохода», можно пополнять.