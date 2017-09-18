Руснарбанк понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Накопительного» составит 7—8,1% (ранее — 7,25—8,5%), а «Пенсионного» — 7,25—8,1% годовых (прежде — 7,5—8,5%). Сроки депозитов: 181, 367 и 730 дней.
По вкладу «Максимальный доход» (на 400 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 8,4% (вместо 8,82%).
Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.
«Универсальный-ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367 и 730 дней) открывается под 7,25—8,1% годовых (ранее — под 7,75—8,5%). Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,75—7,25% годовых (прежде — под 7—7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Все вклады, кроме «Максимального дохода», можно пополнять.
АО «КБ «Русский Народный Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, основная часть деятельности которого ведется на территории Белгородской области. Ключевыми направлениями бизнеса являются межбанковское кредитование и операции с ценными бумагами, обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.
До ноября 2016 года конечными бенефициарами банка являлись бывший член совета директоров банка и генеральный директор ООО «УК «Трансюжстрой» Анатолий Антипов (97%), а также член совета директоров, председатель правления банка Вячеслав Орленко и бывший член правления Владимир Кузнецов (по 1,5%). На сегодняшний день бенефициарами кредитной организации являются совладелец АО «Инвестиционная компания «Регион» Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 13,06 млрд рублей (189-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,39 млрд, кредитный портфель — 6,52 млрд, обязательства перед населением — 1,73 млрд.