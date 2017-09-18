Постановление правительства, предусматривающее поэтапное введение в действие антитеррористического пакета законов, будет подготовлено в ноябре, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, юристы подтвердили, что для поэтапного введения «пакета Яровой» не нужно вносить изменения в законодательство.



Пакет антитеррористических поправок с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

«Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок (поэтапное введение в действие «пакета Яровой») в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок — ноябрь», — сказал он.