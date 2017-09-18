Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 1,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,67 рубля, курс евро уменьшился на 5 копеек, до 68,87 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Растущая нефть поддержит рубль, полагает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Сегодня утром нефтяные котировки консолидируются в районе 55,7 доллара за баррель. После небольшой передышки Brent может продолжить рост, допускает эксперт. По его прогнозу, целью может быть 58 долларов за «бочку» — это направление к годовым максимумам.

«В понедельник курс пары USD/RUB, поддерживаемый высокими ценами на нефть, продолжит консолидироваться в районе 57,7 рубля за доллар. Курс евро по итогам торгов может достичь 69 рублей», — комментирует аналитик.

Он отмечает, что рубль спокойно воспринял пятничное решение Центробанка РФ о снижении ставки на 0,5 процентного пункта, до 8,5%. «Ставки в российской экономике продолжают держаться на высоком уровне, инвесторы carry trade не спешат выходить из российских активов», — указывает Ткачук.

Дополнительным фактором интереса к рублю станет начало налогового периода в РФ, добавляет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.