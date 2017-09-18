Опасения в связи с возможной потерей вклада высказывают более трети держателей счетов (39% опрошенных россиян в 2017 году), тогда как у 60% их нет. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди россиян в целом потерю вкладов и сбережений, банковский кризис считают вполне вероятным 29% (против 50% в 2013-м), еще критичнее оценивают ситуацию 15% граждан: по их мнению, он почти наверняка случится или уже идет. В то же время 36% опрошенных оценивают подобное развитие событий как маловероятное, 4% — практически невозможное. Процентные распределения в группах держателей банковских вкладов и тех, у кого нет счета в банке, по этому вопросу практически не отличаются от средневыборочных значений.



Новости об отзывах лицензий у ряда банков, происходящих в последние годы, дошли до большинства россиян (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14% (заметно выше эта доля среди держателей банковских вкладов — 25%). Общая доля россиян, имеющих вклады в банках, в последние годы остается практически неизменной, по данным за 2017 год, — 26%.



«В конце 2016 года мы писали, что домохозяйства начали активно сберегать, и интрига заключается в том, останутся эти средства «под подушкой» или придут в экономику, оказавшись на банковских счетах. Представленные данные показывают, что, несмотря на последние события в банковском секторе, доверие к банкам остается достаточно высоким. Препятствием для более активного перетока средств граждан на банковские счета на настоящий момент является не недоверие к банкам, а привычка к более высоким процентам по вкладам. Адаптация общественного сознания к принципиально более низкому уровню инфляции еще не произошла», — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29—30 августа 2017 года. В опросе приняли участие 1 200 респондентов.