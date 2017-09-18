Банк «Приморье» понизил ставки по трем рублевым вкладам.
По вкладу «Максимальный» (на 31, 91, 181 и 385 дней) ставки понижены на 91 и 385 дней и составляют 6,9% и 7% годовых соответственно (ранее — 7,1% и 7,3%).
По «Доходному году» (на 385 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 7% (вместо 7,5%).
Минимальная сумма вкладов неограниченна.
«Мультивалютный+» (от 100 тыс. рублей на 181 и 385 дней) привлекается под 7—7,2% годовых (ранее — под 7,2—7,3%).
Все вклады можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
ПАО «АКБ «Приморье» — крупный региональный банк, зарегистрированный во Владивостоке. Основные направления бизнеса — привлечение средств граждан во вклады, а также расчетное обслуживание и кредитование корпоративных заемщиков, преимущественно тесно связанных с акционерами банка.
В настоящее время мажоритарным акционером банка «Приморье» выступает заслуженная артистка России Лариса Белоброва (54,17%), супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, занимавшего в прошлом также должность замминистра регионального развития РФ. Гражданке Кореи Сон Рён Фа принадлежит 10% акций банка. Супруги Алла и Александр Маляренко совместно владеют долей в 6,27%, Елена Передрий — 6,21%, Ольга Линецкая — 6,17%, Анастасия Литвинова — 4,5%, Руслан Стогней — 3,63%, Александр Почепня и Юрий Павлов — по 3,48%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 30,65 млрд рублей (124-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,17 млрд, кредитный портфель — 9,20 млрд, обязательства перед населением — 20,08 млрд.