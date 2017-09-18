Банк «Приморье» понизил ставки по трем рублевым вкладам.



По вкладу «Максимальный» (на 31, 91, 181 и 385 дней) ставки понижены на 91 и 385 дней и составляют 6,9% и 7% годовых соответственно (ранее — 7,1% и 7,3%).

По «Доходному году» (на 385 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 7% (вместо 7,5%).

Минимальная сумма вкладов неограниченна.

«Мультивалютный+» (от 100 тыс. рублей на 181 и 385 дней) привлекается под 7—7,2% годовых (ранее — под 7,2—7,3%).

Все вклады можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.