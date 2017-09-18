Чувашкредитпромбанк запустил два новых депозита.

Вклад «Золотая осень» открывается в сумме от 50 тыс. рублей под 6,75—7,6% годовых. Сроки размещения — один, три, шесть месяцев.

«Премиум» доступен в сумме от 1,2 млн рублей под 7,75—8,2% годовых. Сроки размещения — три, шесть месяцев.

Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.

«Депозиты без возможности пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Чувашкредитпромбанк ПАО «АКБ «Чувашкредитпромбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк с универсальной структурой бизнеса, крупнейшая и системообразующая кредитная организация Республики Чувашия. Занимается обслуживанием значительного количества местных предприятий, а также располагает достаточно развитыми розничными программами. Важнейший источник фондирования — депозиты населения. Имеет доступ к обслуживанию бюджетных средств.
Чувашкредитпромбанк является опорным банком Чувашской Республики.
Основным акционером выступает правительство Чувашской Республики в лице Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики (62,27%). Александр Калинин владеет долей в 12,65%, Артем Коржавин — 11,44%, Дмитрий Батурин — 6,51%, Владимир Михайлов — 1,59%. Акционерам-миноритариям принадлежит 5,54% акций.


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 6,91 млрд рублей (252-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,74 млрд, кредитный портфель — 4,73 млрд, обязательства перед населением — 4,16 млрд.