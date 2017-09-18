Чувашкредитпромбанк запустил два новых депозита.
Вклад «Золотая осень» открывается в сумме от 50 тыс. рублей под 6,75—7,6% годовых. Сроки размещения — один, три, шесть месяцев.
«Премиум» доступен в сумме от 1,2 млн рублей под 7,75—8,2% годовых. Сроки размещения — три, шесть месяцев.
Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.
«Депозиты без возможности пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 6,91 млрд рублей (252-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,74 млрд, кредитный портфель — 4,73 млрд, обязательства перед населением — 4,16 млрд.