Народный банк Китая разрабатывает пакет реформ, направленных на расширение доступа иностранных инвесторов к финансовым услугам страны, сообщает Bloomberg.
«Народный банк Китая проведет внутреннее совещание во вторник, на котором будут обсуждаться данные предложения. Регулятор ожидает получить обратную связь от китайских финансовых учреждений», — рассказал источник агентства.
Ожидается, что после реформ иностранные компании смогут контролировать свои совместные предприятия в финансовом секторе Китая, а также увеличить существующий лимит в 25% на иностранную собственность в банках страны.