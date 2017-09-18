Чистая прибыль Локо-Банка за первое полугодие по стандартам международной финансовой отчетности (МСФО) составила 1,088 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При этом чистый процентный доход за отчетный период продемонстрировал рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг показателя 2,3 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход вырос до 0,9 млрд рублей, увеличившись на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистый доход от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, в том числе с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составил 0,43 млрд рублей по сравнению с 0,45 млрд рублей годом ранее. Чистая процентная маржа составила 6,51%, увеличившись на 1,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2016 года, что обусловлено удешевлением пассивной базы.

Операционные расходы выросли на 24% и составили 2,6 млрд рублей по сравнению с 2,09 млрд рублей за аналогичный период 2016 года.

Совокупный кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение вырос на 5,6% до 46,01 млрд рублей по сравнению с показателем за первое полугодие 2016-го.

Активы банка снизились на 2,58% до 77,57 млрд рублей, в основном за счет снижения объема портфеля ценных бумаг. Кредитный портфель физических лиц за вычетом резерва увеличился на 21,82% и составил 25,55 млрд рублей. Кредитный портфель предприятиям МСБ за вычетом резерва под обесценение уменьшился на 12,2% до 12,31 млрд рублей.

«В условиях стагнирующей экономики Локо-Банк продолжает развивать бизнес, уделяя большое внимание модернизации бизнес-процессов и развитию технологий. В этом году совет директоров Локо-Банка утвердил IT-стратегию, в соответствии с которой цифровые технологии становятся приоритетом номер один для всех бизнес-направлений. Конечные цели — модернизация банка в формат IT-компании и формирование широкого спектра продуктов, доступных в цифровых каналах», — прокомментировал председатель совета директоров Локо-Банка Станислав Богуславский.