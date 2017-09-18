Банк «Уссури» уменьшил процентную ставку, начисляемую на остаток средств по картам «Уссури Mix» и «Уссури Mix Gold» на 2 процентных пункта. Теперь по «классической» карте размер начисления составляет 4% годовых при остатке от 15 тыс. до 100 тыс. рублей и 6% годовых при остатке свыше 100 тыс., по «золотой» — 5% и 7% годовых соответственно.



«Размер сash back остался прежним и составляет 1,25% при ежемесячном обороте от 25 тысяч до 50 тысяч рублей и 1,5% при обороте от 50 тысяч. Максимальная сумма возврата денежных средств — 5 тысяч рублей за календарный месяц», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Стоимость обслуживания карты Classic составляет 1,9 тыс. рублей, карты Gold — 2,9 тыс. Плата за выпуск не взимается. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка и других кредитных организаций по дебетовым картам составляет 0,5% от суммы.