Банк «Уссури» уменьшил процентную ставку, начисляемую на остаток средств по картам «Уссури Mix» и «Уссури Mix Gold» на 2 процентных пункта. Теперь по «классической» карте размер начисления составляет 4% годовых при остатке от 15 тыс. до 100 тыс. рублей и 6% годовых при остатке свыше 100 тыс., по «золотой» — 5% и 7% годовых соответственно.
«Размер сash back остался прежним и составляет 1,25% при ежемесячном обороте от 25 тысяч до 50 тысяч рублей и 1,5% при обороте от 50 тысяч. Максимальная сумма возврата денежных средств — 5 тысяч рублей за календарный месяц», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
Стоимость обслуживания карты Classic составляет 1,9 тыс. рублей, карты Gold — 2,9 тыс. Плата за выпуск не взимается. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка и других кредитных организаций по дебетовым картам составляет 0,5% от суммы.
АО «Банк «Уссури» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Хабаровском крае. Основными направлениями деятельности являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе местных муниципальных организаций, предприятий торговли и услуг, строительных компаний. Розничный бизнес в основном сосредоточен в привлечении средств от населения, являющихся крупнейшим источником фондирования, но помимо этого почти треть кредитного портфеля приходится на потребительские и ипотечные ссуды.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель правления Денис Филиппов с супругой Натальей Филипповой (совокупно владеют 50,21%), супруги Татьяна Кулик и Вадим Губкин (совокупно 18,65%), Эдуард Фридман (8,04%), Дмитрий Коган (5,98%), доли остальных акционеров не превышают 5%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 5,59 млрд рублей (274-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,55 млрд, кредитный портфель — 3,54 млрд, обязательства перед населением — 4,48 млрд.