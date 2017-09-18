Гражданин Украины подал документы на приобретение у Сбербанка 99,9% акций VS Банка, сообщила РИА Новости пресс-служба Национального банка Украины.



«Национальный банк Украины 28 августа 2017 года получил от гражданина Украины пакет документов для согласования приобретения опосредованного существенного участия в ВиЭс Банке в размере 99,9% акций этого банка. Сейчас все полученные документы… зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», — сообщили в Нацбанке.

Между тем, как сообщает агентство «Украинские новости», новым владельцем VS Bank может стать украинский бизнесмен Сергей Тигипко. «Сергей Тигипко подал заявление в Антимонопольный комитет Украины о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Bank. В настоящее время его заявление находится на рассмотрении», — отмечается в сообщении.

Согласно закону, Национальный банк Украины рассматривает документы на приобретение акций банка в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.



Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк ведет переговоры с партнерами и Нацбанком Украины о выходе с украинского рынка.