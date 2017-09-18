В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, совершивший посягательство на жизнь судебного пристава и уклонявшийся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Фигурант уголовного дела — 41-летний житель города, работающий директором одной из коммерческих организаций. Он обвиняется по статьям 295 и 177 Уголовного кодекса РФ — в посягательстве на жизнь судебного пристава, исполняющего решение суда, в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за такую деятельность и в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

По данным следствия, около часа дня 5 октября 2016 года обвиняемый бросил из окна дома на улице Шварца в Екатеринбурге керамическую бутылку из-под виски в голову судебного пристава, который оказывал содействие своей коллеге, производившей исполнительные действия по сводному исполнительному производству. «В результате попадания в голову бутылка разбилась, судебному приставу, который находился при исполнении служебных обязанностей, были причинены телесные повреждения, и он был доставлен в больницу. В ночь на 21 марта 2017 года от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в больнице», — рассказали правоохранители.

Кроме того, как полагает следствие, в период с июня 2010 года по ноябрь 2016-го обвиняемый уклонялся от погашения кредиторской задолженности в размере более 4,5 млн рублей после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — решения Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 2009 года по исполнительному производству.

Ранее сообщалось, что обвиняемый был задержан 13 октября 2016 года в результате комплекса мероприятий, проведенных следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции. С учетом тяжести предъявленного обвинения, а также ряда иных обстоятельств обвиняемый по ходатайству СКР по-прежнему содержится под стражей на основании соответствующего постановления суда.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения обвиняемому копии уже утвержденного обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.