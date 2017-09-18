Казанский Алтынбанк уменьшил ставки по трем рублевым вкладам.
Так, «Сезонный» (на три месяца) открывается под 5,95% годовых (ранее — под 6,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Оптимальный» (на полгода) доступен под 6,4% годовых (прежде — под 6,9%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Накопительный» (на год) привлекается под 6,6% (вместо 7,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Минимальная сумма трех депозитов — 10 тыс. рублей. По всем вкладам предусмотрена возможность пополнения.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, бывший председатель правления банка «Ак Барс», заслуженный экономист Республики Татарстана Талгат Абдуллин и его родственники: председатель правления банка Ринат Абдуллин, директор ООО «Бизнес-Инвест», член совета директоров Булат Абдуллин, Амина Абдуллина и Эльвера Абдуллина, совместно контролирующие порядка 90,18% акций общества, в том числе через ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (ОАО «КУГР»). В числе акционеров также Шамиль Бикмаев и немецкая фирма «Knauf Gerbryuder Fervaltungsgezelshaft» (соответственно 5,41% и 3,39% акций через участие в ОАО «КУГР»), Сююмбика Зиганшина (1,01%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1,96 млрд рублей (411-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 0,80 млрд, обязательства перед населением — 0,10 млрд.