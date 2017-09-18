Председателем правления Бинбанка назначен экс-глава Связного Банка Евгений Давыдович, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ранее его кандидатура была утверждена на совете директоров Бинбанка и направлена на согласование в Банк России.

«ЦБ согласовал кандидатуру Евгения Давыдовича, его назначение на должность председателя правления Бинбанка состоялось», — отметили в пресс-службе.

Давыдович родился в 1974 году в Приморском крае. Окончил Одесский государственный политехнический университет по специальности «менеджмент в производственной сфере» и Киевскую высшую банковскую школу по специальности «банковское дело». Работает в банковской сфере с 1997 года. В 2006 году возглавил правление банка «Русский Стандарт» на Украине, где, помимо осуществления общего руководства деятельностью компании, курировал разработку и запуск розничных продуктов и услуг, а в 2008 году перешел на аналогичную должность в Финбанк.

В 2010 году Евгений Давыдович был принят на работу в Связной Банк на должность заместителя председателя правления — куратора развития розничного бизнеса. С лета 2013 года он возглавил Связной Банк. После того как в ноябре 2015 года у банка была отозвана лицензия, Давыдович занял пост гендиректора компании «Связной». В конце 2015 года газета «Ведомости» назвала Давыдовича «Профессионалом года». Редакция газеты объяснила свой выбор тем, что топ-менеджер «на протяжении почти целого года удерживал на плаву банк, который в кризис остался без поддержки владельцев».

Кроме Давыдовича на должность предправления Бинбанка рассматривались кандидатуры бывшего председателя правления Промсвязьбанка Артема Констандяна, а также топ-менеджеров самого Бинбанка, сообщил источник Банки.ру.



В конце мая этого года стало известно, что совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Шишханов покидает пост председателя правления Бинбанка. Уточнялось, что он переходит в ПФГ «Сафмар» в качестве зампредседателя совета директоров и остается членом совета директоров промышленных и финансовых компаний группы. Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка был назначен Александр Лукин.

Гуцериев: «Шишханов 23 года сидел в Бинбанке — может, хватит?» Основатель и основной владелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев в интервью «Ведомостям» объяснил причины ухода его племянника, совладельца Бинбанка Микаила Шишханов с поста председателя правления кредитной организации. По словам Гуцериева, Шишханов достаточно поработал в Бинбанке и ушел на повышение.