Председателем правления Бинбанка назначен экс-глава Связного Банка Евгений Давыдович, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ранее его кандидатура была утверждена на совете директоров Бинбанка и направлена на согласование в Банк России.
«ЦБ согласовал кандидатуру Евгения Давыдовича, его назначение на должность председателя правления Бинбанка состоялось», — отметили в пресс-службе.
Давыдович родился в 1974 году в Приморском крае. Окончил Одесский государственный политехнический университет по специальности «менеджмент в производственной сфере» и Киевскую высшую банковскую школу по специальности «банковское дело». Работает в банковской сфере с 1997 года. В 2006 году возглавил правление банка «Русский Стандарт» на Украине, где, помимо осуществления общего руководства деятельностью компании, курировал разработку и запуск розничных продуктов и услуг, а в 2008 году перешел на аналогичную должность в Финбанк.
В 2010 году Евгений Давыдович был принят на работу в Связной Банк на должность заместителя председателя правления — куратора развития розничного бизнеса. С лета 2013 года он возглавил Связной Банк. После того как в ноябре 2015 года у банка была отозвана лицензия, Давыдович занял пост гендиректора компании «Связной». В конце 2015 года газета «Ведомости» назвала Давыдовича «Профессионалом года». Редакция газеты объяснила свой выбор тем, что топ-менеджер «на протяжении почти целого года удерживал на плаву банк, который в кризис остался без поддержки владельцев».
Кроме Давыдовича на должность предправления Бинбанка рассматривались кандидатуры бывшего председателя правления Промсвязьбанка Артема Констандяна, а также топ-менеджеров самого Бинбанка, сообщил источник Банки.ру.
В конце мая этого года стало известно, что совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Шишханов покидает пост председателя правления Бинбанка. Уточнялось, что он переходит в ПФГ «Сафмар» в качестве зампредседателя совета директоров и остается членом совета директоров промышленных и финансовых компаний группы. Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка был назначен Александр Лукин.
Основатель и основной владелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев в интервью «Ведомостям» объяснил причины ухода его племянника, совладельца Бинбанка Микаила Шишханов с поста председателя правления кредитной организации. По словам Гуцериева, Шишханов достаточно поработал в Бинбанке и ушел на повышение.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1 176,18 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,57 млрд, кредитный портфель — 173,05 млрд, обязательства перед населением — 555,82 млрд.