Население России теряет интерес к сберегательным сертификатам — незастрахованным вложениям с высокими ставками. Так, с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017-го объем средств, вложенных в эти ценные бумаги, упал почти на треть до 460,1 млрд рублей. При этом за тот же период объем банковских вкладов граждан вырос на 5,9% до 19,9 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты агентства «Эксперт РА». Годом ранее ситуация была обратная: сберегательные сертификаты по темпам роста в разы обгоняли вклады.

Сберегательный сертификат (именной или на предъявителя) является ценной бумагой, которая отличается от классического вклада рядом параметров. Так, в отличие от вклада приобретенный сертификат нельзя пополнить. Процесс передачи прав по этой ценной бумаге другому лицу зависит от ее вида: для передачи сберсертификата на предъявителя достаточно просто отдать его новому владельцу, обладателям именных бумаг придется задокументировать переуступку прав.

Потеря сертификата более критична, чем утрата договора вклада: бумага восстанавливается только через суд. Также сертификаты не застрахованы государством: если банк-эмитент лишится лицензии, страхового возмещения по вкладу (до 1,4 млн рублей) клиент не получит. Кроме того, кредитные организации освобождены и от уплаты взносов по сертификатам в фонд страхования вкладов (от 0,12% от среднеквартальной суммы вкладов).

При этом ставки по сертификатам выше, чем по вкладам. Максимальные ставки по сберсертификатам в Сбербанке (самый крупный игрок на рынке) — 7,2% годовых, по вкладам — 5,63%. А, например, в Уральском Банке Реконструкции и Развития максимальная ставка по сберсертификатам — 8,75% годовых, по вкладам — 7,75%. Сегодня сберсертификаты выпускают 17 российских банков.

По данным ЦБ, с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016-го объем вложений в сберегательные сертификаты вырос на 9,6% до 599,1 млрд рублей. Объем вкладов в кредитных организациях за тот же период увеличился всего на 1% до 18,8 трлн. Однако за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года объем сберсертификатов упал на 23% до 460,1 млрд рублей. Объем вкладов при этом вырос на 5,9% до 19,9 трлн. В результате доля сберсертификатов в пассивах банков за последний год сократилась с 0,76% до 0,58%. Доля вкладов в пассивах за это же время выросла с 23,88% до 25,02%.

Население уже потеряло интерес к незастрахованным вложениям на фоне ситуации в банковском секторе, считают эксперты. По их прогнозу, этот сегмент продолжит сокращаться и в будущем, а измениться ситуация может в 2018 году, когда этот вид ценных бумаг будет страховаться государством.