Банк России будет постепенно выходить из «Программы 6,5%», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде «Опоры России». По ее словам, необходимо снижать ставки по кредитам для всего малого бизнеса, а не только для тех, кто имеет доступ к данной программе.



«В условиях рецессии ЦБ нарастил фондирование «Программы 6,5» с 50 миллиардов до 150 миллиардов рублей, но в общем объеме это не очень большая программа. Мы ее развивали как антикризисный инструмент, будем плавно из нее выходить по мере того, как будут снижаться ставки в экономике для бизнеса. Здесь важнее снизить ставки для всего малого бизнеса, а не только для тех, кто имеет доступ к «Программе 6,5». Механизм выхода из этой программы, где-то поддержки правительства вместо ЦБ, мы обсудили с Минэкономики, с Корпорацией МСП. В большей степени мы эту программу будем ориентировать на региональные банки, банки с базовой лицензией», — сказала она.

«Программа 6,5%» создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и Банком России в конце 2015 года для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию-заемщику.

Маржа банков при выдаче кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4 процентных пункта, среднему бизнесу — в 3 дополнительных п. п. Корпорация МСП добавляет 0,1 п. п. за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.