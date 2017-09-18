Экс-министра Алексея Улюкаева не задерживали в офисе «Роснефти», в СК он поехал добровольно. Об этом сообщил в понедельник в Замоскворецком суде Москвы свидетель обвинения, сотрудник службы экономической безопасности ФСБ Алексей Калугин.

«ФСБ не задерживала Улюкаева в офисе «Роснефти», это был осмотр места происшествия. Данные следственные действия не предполагали никаких ограничений в отношении Улюкаева», — подчеркнул он.

«После того как я закончил досмотр, Улюкаев был доставлен в Следственный комитет. Я всего лишь дознаватель. Улюкаев ехал добровольно, вроде бы даже на своем автомобиле», — заключил Калугин.

Он также сообщил, что Улюкаев и его водитель Макаров не возражали против досмотра машины перед выездом с территории офиса «Роснефти» в предполагаемый день передачи взятки.



Калугин рассказал, что он прибыл для осмотра места происшествия в офис «Роснефти». «В 17:30 мск во дворе здания был остановлен автомобиль BMW, откуда вышел Улюкаев с водителем. Там присутствовали понятые и сотрудники правоохранительных органов. Был произведен осмотр, обнаружены сумка и корзина», — рассказал Калугин.



«Улюкаев и Макаров заявили мне, что не знают, кто положил эту сумку в багажник. После проверки лампа показала наличие красящего вещества на руках водителя и самого Улюкаева», — сказал он. «На вопрос, есть ли у них ключи от сумки, Улюкаев и водитель ответили отрицательно, но после Улюкаев достал ключ из кармана брюк», — показал свидетель. Экс-министр добровольно показывал содержимое карманов и отдал ключ от сумки с деньгами, добавил Калугин.

Отвечая на вопрос о том, что Улюкаев делает в офисе «Роснефти», он ответил, что «приехал на деловую встречу к Игорю Сечину», рассказал Калугин. Свидетель показал также, что багажник открывал водитель Макаров, сумка находилась с левой стороны, с правой — корзина. «Корзина была упакована, в ней было три бутылки вина. Улюкаев сказал, что происхождение сумки ему не известно и как она отказалась в машине — тоже», — рассказал Калугин.

При этом, по словам Калугина, затем экс-министр заявил сотрудникам ФСБ, что в сумке от главы «Роснефти» находится подарок.

«Улюкаев позже сказал, что получил сумку от Сечина и полагал, что там какой-то подарок. (В сумке) две пачки денег не были упакованы, остальные 180 были упакованы и перевязаны банковской лентой», — сказал Калугин.

Указание на задержание машины Улюкаева Калугин получил от руководства Управления «К» СЭБ ФСБ России.

Калугин также сообщил, что ФСБ готовилась к проведению оперативного эксперимента в отношении Улюкаева с конца октября 2016 года, но дата его проведения была не определена.

«Подготовка к эксперименту проводилась с октября 2016 года, — ответил Калугин на вопрос Улюкаева. — Тогда информации о том, когда будет проводиться эксперимент, не было». Таким образом, следователь опроверг многочисленные сообщения СМИ, распространенные сразу же после задержания Улюкаева, что он находился в разработке год.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 млн долларов.