Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы на 11 проектов, реализуемых в Санкт-Петербурге, Московской, Омской, Свердловской, Костромской, Курской областях и Пермском крае. Их общая стоимость — почти 10,3 млрд рублей, из которых займы ФРП составят 2,43 млрд, следует из сообщения фонда.

Российские предприятия будут выпускать водогрейные котлы, керамическую плитку, детали для дизельных двигателей, промышленные конвейеры, стретч-пленку нового вида и другую продукцию, указано в релизе.

Так, пять предприятий — компания «Пиастрелла», АК «Рубин», ПКП «Вэлко-2000», УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» и НПП «Старт» им. А. И. Яскина — получили одобрение экспертного совета ФРП по программе «Лизинговые займы», предполагающей приобретение технологического оборудования в лизинг под 1% годовых.

Компания «Самсон-Мед» построит высокотехнологичный фармацевтический завод в Санкт-Петербурге. В частности, предприятие будет производить такие жизненно необходимые лекарственные препараты, как димедрол, дротаверин, кетопрофен, кеторолак, мексидол, которые в настоящее время частично импортируются в РФ из других стран. Стоимость проекта — более 5 млрд рублей, из которых 500 млн могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» планирует создать предприятие по производству высококачественной продукции из специальных марок стали и сплавов для удовлетворения потребностей стратегических отраслей промышленности России: приборостроения, электротехники, атомной промышленности, медицины, оборонной и авиакосмической областей. Дополнительно по мере развития производства будет осуществляться разработка новых перспективных и наукоемких материалов. Стоимость проекта — 1,39 млрд рублей, из которых 455 млн может предоставить на льготных условиях ФРП.

Также экспертный совет одобрил первый заем в размере 200 млн рублей Костромскому заводу автокомпонентов в рамках новой программы ФРП «Комплектующие изделия». Завод планирует выпуск гильз цилиндра и поршневых пальцев для комплектации своих дизельных двигателей, которые будут соответствовать требованиям современных международных экологических стандартов «Евро-4» и «Евро-5».

Остальным предприятиям займы были одобрены в соответствии с условиями флагманской программы ФРП «Проекты развития».



Прежде чем фонд выделит средства под 1% и 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон, уточняется в сообщении ФРП.