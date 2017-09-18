Центральный районный суд Кемерово назначил на 9 октября предварительное судебное заседание по рассмотрению иска основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, с которых банкир планирует солидарно взыскать в качестве морального вреда 500 тыс. рублей.

«Суд, совещаясь на месте, назначает предварительное судебное заседание на 9 октября на 14:00 (10:00 мск)», — сказала судья Елена Исакова.



На заседании представитель Тинькова Александр Тодоров сообщил, что истец настаивает на заявленных требованиях — на факте распространения видеоматериала, который, по мнению заявителя, носит оскорбительный характер, и его удалении. Он пояснил, что будет проведена экспертная оценка видеоматериала.

«Нам нужно, естественно, подтвердить, что он (оскорбительный характер видео) таковым является. Это мы сделаем с помощью экспертного заключения, которое будет представлено в следующем предварительном судебном заседании», — сказал Тодоров. По его словам, несмотря на имеющиеся обеспечительные меры, ролик по-прежнему не удален, заявитель будет настаивать на компенсации морального вреда. Он уточнил суду, что компенсация в 500 тыс. рублей заявлена солидарно.

Представитель ответчиков сообщил, что сам факт распространения его клиенты не признают. «Мы оспариваем факт распространения данной информации. Кроме того, в обосновании иска не указано все-таки самое важное — чем конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике», — сказал он, добавив, что «сторона (ответчиков) будет просить не удовлетворять требования в полном объеме».

Как сообщалось ранее, в начале августа Печерский и Псковитин на канале Nemagia в Youtube, где выкладываются ролики в жанрах пародии и карикатуры, опубликовали видеоматериал о Тинькове. Публикация содержит выдержки из его интервью, комментарии блогеров о личности банкира и работе Тинькофф Банка. В конце августа Тинькофф Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерово. В начале сентября сообщалось о том, что Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала.



Позже, 13 сентября, Псковитин в своем видеообращении в Интернете сообщил, что у него в квартире проходят обыски «по какому-то уголовному делу». На следующий день Тиньков в видеообращении на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил, что готов отозвать иск о защите деловой репутации, если блогеры извинятся и удалят соответствующие видеоматериалы.

​Тиньков блогерам из Nemagia: «Давайте извиняйтесь» Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков призвал видеоблогеров из YouTube канала Nemagia извиниться перед ним и убрать все ролики про него.