Банк России в среду, 20 сентября, проведет в Центральной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова в Москве (ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14) первую открытую лекцию из цикла «Финансовая среда». Мероприятие состоится в 19:00.

Как сообщают в Центробанке, цикл открытых лекций «Финансовая среда» будет проходить по средам в московских библиотеках. Представители регулятора, эксперты по финансам, журналисты и блогеры обсудят сложные финансовые вопросы и в доступной форме расскажут слушателям о ключевых правилах финансового поведения, которые помогут избежать ошибок и финансовых потерь.

Первая лекция посвящена самым актуальным темам: почему денег обычно не хватает, сколько бы их ни было; как грамотно сбалансировать доходы и расходы; сколько нужно откладывать ежемесячно. На эти и другие вопросы ответят руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута и директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. Лекторы также расскажут об эффективных приемах управления личными финансами и инструментах, которые в этом помогают, а также обсудят со слушателями типичные ошибки в обращении с деньгами.

Проект «Финансовая среда» продлится до конца 2018 года. На следующих лекциях эксперты расскажут, как лучше сберегать и приумножать деньги, как взять кредит и не увязнуть в долгах, как научиться понимать суть экономических новостей и не пугаться их сложности. Лекции ориентированы на широкую аудиторию с разным уровнем знаний о финансах и экономике.



Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Необходима предварительная онлайн-регистрация на сайте finsreda.com. Там же можно ознакомиться с расписанием лекций.