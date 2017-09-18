Клиенты «Сбербанк Онлайн» в понедельник столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет с приложения на базе Android. В кол-центре Сбербанка порталу Банки.ру подтвердили наличие нестабильной работы сервиса.



«По техническим причинам у части клиентов возможны проблемы со входом и использованием сервиса «Сбербанк Онлайн». Попробуйте зайти чуть позднее», — сообщили в кол-центре кредитной организации.

«На данный момент наблюдается нестабильная работа сервиса. Если вам нужно сделать перевод, то лучше воспользуйтесь ближайшим отделением Сбербанка», — посоветовали в нем.