Клиенты «Сбербанк Онлайн» в понедельник столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет с приложения на базе Android. В кол-центре Сбербанка порталу Банки.ру подтвердили наличие нестабильной работы сервиса.
«По техническим причинам у части клиентов возможны проблемы со входом и использованием сервиса «Сбербанк Онлайн». Попробуйте зайти чуть позднее», — сообщили в кол-центре кредитной организации.
«На данный момент наблюдается нестабильная работа сервиса. Если вам нужно сделать перевод, то лучше воспользуйтесь ближайшим отделением Сбербанка», — посоветовали в нем.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.