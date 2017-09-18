Лайтбанк понизил ставки по вкладам в рублях, долларах и евро.

«Максимальный» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов/евро) в рублях открывается под 6% (ранее — под 7—8,5%), в долларах — под 0,2—1,8% (вместо 0,9—2%), в евро — под 0,17—0,7% годовых (вместо 0,5—1%).

Доходность «Оптимального» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов или 300 евро) в рублях составит 4—5,5% (прежде — 5—7%), в долларах — 0,15—1,5% (прежде — 0,5—1,75%), в евро — 0,15—0,4% годовых (ранее — 0,5—0,75%).

Минимальный срок вкладов — от одного дня, максимальный — не ограничен.

Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.

По вкладам в китайских юанях процентные ставки не изменились и составляют по «Оптимальному» 2—4%, по «Максимальному» — 3,5—7% годовых.