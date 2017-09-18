Лайтбанк понизил ставки по вкладам в рублях, долларах и евро.

«Максимальный» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов/евро) в рублях открывается под 6% (ранее — под 7—8,5%), в долларах — под 0,2—1,8% (вместо 0,9—2%), в евро — под 0,17—0,7% годовых (вместо 0,5—1%).

Доходность «Оптимального» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов или 300 евро) в рублях составит 4—5,5% (прежде — 5—7%), в долларах — 0,15—1,5% (прежде — 0,5—1,75%), в евро — 0,15—0,4% годовых (ранее — 0,5—0,75%).

Минимальный срок вкладов — от одного дня, максимальный — не ограничен.

Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.

По вкладам в китайских юанях процентные ставки не изменились и составляют по «Оптимальному» 2—4%, по «Максимальному» — 3,5—7% годовых.

Лайтбанк ООО «КБ «Лайт» — небольшой по размеру активов столичный коммерческий банк. На рынке банковских услуг работает с декабря 1994 года. Специализируется на оказании расчетно-кассовых услуг корпоративным клиентам. Существенную часть ресурсов предпочитает хранить на депозитах в Центральном банке России. Главным источником фондирования выступают средства юридических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка выступают председатель правления, член совета директоров Константин Тогузаев (45,46%), член правления Александр Казарновский (19,91%), член правления, член совета директоров Елена Фролова (19,91%), Антон Аросев (5,50%), член совета директоров Елена Бысова (4,65%), Александр Соложенцев (1,69%), Татьяна Поварова (1,44%), Наталья Королькова (1,44%).


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1,84 млрд рублей (422-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 0,95 млрд, обязательства перед населением — 0,28 млрд.