Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, по состоянию на 1 августа снизился по сравнению с началом года на 4,9% (или на 3,6 тыс. рублей) и составил 69,5 тыс. (1 января данный показатель находился на уровне 73,1 тыс.) Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Республика Коми (-22,1%), Пензенская область (-19,6%), Удмуртская Республика (-15,9%), Кемеровская область (-15,3%) и Приморский край (-13,8%).

В свою очередь наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов зафиксирован в Тюменской (+8,6%), Воронежской (+8,3%), Тверской (+7,3%), Калининградской (+3,6%) и Тульской (+2,8%) областях. За семь месяцев 2017 года размер рекомендованного семейного дохода в Москве увеличился на 0,6%, а в Санкт-Петербурге — снизился на 3,1%.

«Несмотря на рост среднего размера ипотечного кредита, доступность ипотеки продолжает расти, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Во многом это объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости. Вместе с тем заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».