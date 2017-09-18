ВТБ 24 с 18 сентября начинает прием карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день включает более 12 тыс. устройств. Об этом банк объявил в понедельник.

По оценке банка, оборот по картам обеих платежных систем до конца 2018 года может составить около 50 млрд рублей.

Кроме того, до конца года вся сеть POS-терминалов банка будет настроена на прием карт American Express и China Union Pay.

Как отметил вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ 24 Алексей Киричек, карты данных платежных систем будут в первую очередь использоваться в сети отелей, ресторанов и кафе, прежде всего премиального уровня. Доля American Express и China Union Pay в данном сегменте может составить до 15%.



В банке ВТБ 24 подчеркивают, что он является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в полтора раза, составив 1 трлн рублей. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн. Среди крупнейших партнеров ВТБ 24 — «Ашан», «Лента», «Магнит», OBI, Metro C&C, РЖД, «Яндекс.Такси», Delivery Club, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.