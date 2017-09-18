ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустило обновленную тарифную линейку «Все для бизнеса» с расширенным интернет-трафиком (от 5 Гб) и постоплатной системой расчета для корпоративных клиентов. Новые тарифные планы заменят старые, говорится в сообщении оператора.

«Все для бизнеса» дает клиенту возможность бесплатного общения между сотрудниками компании, а также просто с абонентами «Билайна» на всей территории России. Вне зависимости от времени и места можно больше общаться в мессенджерах, делиться важной информацией с коллегами и грузить видеоконтент», — отмечается в сообщении.



Также линейка включает в себя звонки и сообщения за фиксированную стоимость, уточняют в «ВымпелКоме».

Абонентская плата варьируется в зависимости от региона подключения. В Москве и Московской области размер абонентской платы составляет от 400 рублей в месяц. Также во все тарифы линейки включено расходование пакета минут на входящие звонки при пребывании в Крыме и Севастополе.

В «старших» тарифах в пакет минут включены и исходящие вызовы.

По оценкам компании, основными потребителями тарифа станут клиенты малого и среднего бизнеса.