Денежные средства для оперативного эксперимента, связанного с Алексеем Улюкаевым, выделила «Роснефть». Об этом в понедельник в Замоскворецком суде Москвы заявил свидетель обвинения, сотрудник службы экономической безопасности ФСБ, участвовавший в задержании экс-министра, Алексей Калугин.

На вопрос о том, известны ли ему обстоятельства следственного эксперимента, проводимого в отношении Улюкаева, он ответил положительно. «Да, известно, денежные средства были получены от «Роснефти», они были оформлены актом, записаны номера купюр, после чего деньги и сумка были обработаны спецсредством», — сказал Калугин.

Также, по его словам, «был обработан и брелок-ключ».

«В день проведения эксперимента сумка была передана Сечину в присутствии общественности», — сообщил Калугин. Также он констатировал, что ему известно про составление первичных документов для эксперимента.

Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе «Роснефти» Экс-министра Алексея Улюкаева не задерживали в офисе «Роснефти», в СК он поехал добровольно. Об этом сообщил в понедельник в Замоскворецком суде Москвы свидетель обвинения, сотрудник службы экономической безопасности ФСБ Алексей Калугин.

Калугин также сообщил, что заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым подали генерал ФСБ Олег Феоктистов и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Заявление о вымогательстве взятки Улюкаевым было подано от Феоктистова и Сечина», — сказал он в ответ на вопрос адвоката Тимофея Гриднева.

Калугин пояснил, что велась отработка заявления, поступившего в службу. «Были основания полагать, что в машине денежные средства», — сказал он, добавив, что «средства мобильной связи не изымались, но была просьба не пользоваться телефонами». «Улюкаеву поступали звонки, но я просил отвечать после осмотра места происшествия», — сообщил в суде Калугин. При этом он подчеркнул, что если бы Улюкаеву надо было ехать в министерство, сотрудники ФСБ это отметили бы в протоколе.

По его словам, согласно первоначальным материалам дела, Улюкаев вымогал деньги у Сечина в Москве. «Первично информация была, что вымогательство происходило в Москве. Это было указано в заявлении и документах», — сказал Калугин. Он уточнил, что узнал из СМИ, что вымогательство было за границей.