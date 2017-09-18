Расходы федерального бюджета России составят 16,5 трлн рублей в 2018 году. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Проект рассчитан исходя из инфляции на уровне 4% ежегодно.



«Общий объем расходов федерального бюджета на 2019 год в сумме 16,4 трлн рублей и на 2020 год в сумме 17,2 трлн рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 431 млрд рублей», — следует из опубликованного проекта.

При этом доходы федерального бюджета в 2018 году составят 15,18 трлн рублей. В 2019-м — 15,55 трлн, а в 2020-м — 16,28 трлн.

Дефицит федерального бюджета России в 2018 году составит 1,332 трлн рублей (1,37% ВВП), в 2019 году — 867 млрд (0,84% ВВП), а в 2020 году — 960 млрд (0,87% ВВП).