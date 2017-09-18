МФО «Вэббанкир» (Webbankir) выпустила новую версию мобильного приложения.

Для новых клиентов значительно упростилась процедура подачи первичной заявки. Если раньше для этого требовалось пройти предварительную регистрацию, то теперь приложение позволяет сразу отправить запрос на получение займа. При этом система автоматически формирует личный кабинет заемщика, которым тот будет пользоваться в дальнейшем. Для оформления или пролонгации займа на телефонный номер заемщика высылается СМС с одноразовым кодом подтверждения.

Также в приложении реализован предикативный ввод адреса и прочих стандартизованных данных, что значительно ускорило процесс заполнения анкеты заемщика.

«Мы всегда стремились предугадывать тренды, поэтому с момента основания в 2012 году сразу же занялись разработкой мобильных приложений, постоянно совершенствуя их. На текущий момент почти 70% займов в системе «Вэббанкир» оформляются через смартфоны и планшеты, — говорит генеральный директор компании Андрей Пономарев. — Продукт, который мы представляем сегодня, является закономерным результатом наших усилий. Оформить заем стало так же просто, как пополнить баланс мобильного телефона. При этом мы гарантируем высочайший уровень защиты личных данных и финансовых операций наших клиентов».



В настоящий момент обновленная версия приложения доступна для владельцев мобильных устройств на базе Android 4.1 и выше. В ближайшее время она будет выпущена и для устройств на iOS.