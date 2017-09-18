Для приведения сайтов органов власти к единым стандартам создана межведомственная рабочая группа под председательством вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в правительстве, информацию подтвердил советник президента РФ Герман Клименко.



В состав рабочей группы по «координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по разработке концепции организации цифровой среды государственных интернет-ресурсов органов госвласти» вошли министр связи Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, замминистра труда Алексей Вовченко, замминистра образования Павел Зенькович, советник президента Герман Клименко и др.

По мнению Клименко, отсутствие единых стандартов госсайтов создает большие проблемы для взаимодействия госслужащих. В частности, необходимо выработать единый формат для публикации документов в открытом доступе.

«Сейчас данные выкладывают в форматах, которые можно открыть только в Microsoft Word или Excel, — пояснил Клименко. — Поскольку мы ведем политику импортозамещения и переводим чиновников на Linux, необходимо, чтобы документы были опубликованы в совместимом формате».

Еще одна проблема, отмечает он, связана со шрифтами. Также ряд государственных сайтов (например, портал госзакупок) требуют, чтобы у пользователя был именно браузер Internet Explorer от американской корпорации Microsoft.

Главная унификация — чтобы у госсайтов был единый вход в «личный кабинет» — сквозная авторизация, считает президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

«Многие уже идут по этому пути: подключают единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА, используется для входа на сайт госуслуг. — Прим. ред.). Важно, чтобы пользователю не нужно было помнить много логинов и паролей. Чтобы он зашел на сайт и авторизовался через ЕСИА», — пояснил Массух.