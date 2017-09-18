Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП с января 2018 года сможет кредитовать малый и средний бизнес по итоговой ставке 6,5% годовых, ранее конечная ставка для заемщиков составляла 9,6%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на форуме «Опоры России».



«Скоро 6,5% (программа льготного кредитования субъектов МСП) будет не нарисованной, а реальной ставкой (для заемщиков). Сейчас Орешкин (Максим Орешкин, глава Минэкономразвития) и Браверман (Александр Браверман, глава Корпорации МСП) это обсуждают, это будет не 9,6%, как раньше. Новые изменения возможны с января», — сказал он.

«Программа 6,5%» создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и Банком России в конце 2015 года для льготного кредитования субъектов МСП. Названа она так, потому что кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования малого и среднего бизнеса. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию- заемщику.