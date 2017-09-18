Банк «Агросоюз» повысил ставки по вкладам.

«Золотой пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 367, 730 и 1 090 дней) в рублях открывается под 7,3—8% (ранее — под 7—7,7%).

«Золотые зерна» (от 1 тыс. рублей, 100 долларов/евро на 181, 367, 730, 1 090 дней в рублях и на 181, 367 дней в валюте) в рублях можно оформить под 6,7—7,9% (ранее — под 4,7—7,6%), в долларах — под 1,2—1,5% (вместо 0,2—0,25%), в евро — под 0,4—0,5% годовых (вместо 0,1—0,25%).

«Доходный сезон» (от 10 тыс. рублей на 555 дней) привлекается под 8,2% годовых (прежде — под 8%).

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Золотой пенсионный» и «Золотые зерна».

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Кроме того, продлен срок приема средств во вклад «С Днем знаний!» до 30 сентября.