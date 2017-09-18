Инфляция в России находится на историческом минимуме, на этом фоне постепенно произойдет восстановление реальных доходов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Восстанавливается положительная динамика валового внутреннего продукта, на историческом минимуме остается инфляция, на низком уровне также безработица», — сказал Медведев на заседании правительства.

По его словам, в экономике произошло заметное оживление внутреннего спроса.

Как отметил Медведев, чтобы сделать тренды устойчивыми и долгосрочными, предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование частной инвестиционной активности: расширение льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обновление механизма государственно-частного партнерства за счет инфраструктурной ипотеки и другие.

«В результате, как ожидается, инвестиции будут расти быстрее, а среднегодовой рост валового внутреннего продукта так же, как и рост промышленности, превысит 2%. На фоне низкой инфляции постепенно будут восстанавливаться и реальные доходы», — сказал Медведев.