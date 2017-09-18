Основной причиной торможения инфляции в августе стало быстрое замедление продовольственной инфляции, в первую очередь — за счет удешевления плодоовощной продукции. Цена «борщевого набора» (в который входят картофель, капуста, лук, свекла, морковь, чеснок) упала в августе более чем на четверть, отмечается в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».



«Происходило также замедление роста цен на продукты питания без учета овощей и фруктов, хотя и в меньших масштабах. Оно было связано, в частности, со снижением темпов удорожания мясо-молочной продукции, производство которой увеличивается, в том числе за счет мер государственной поддержки. Определенный вклад внесло снижение цен на отдельные виды продуктов питания: так, ниже прошлогоднего уровня опустились цены на сахар-песок, крупу и бобовые», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Продолжилось снижение годовых темпов удорожания непродовольственных товаров, чему способствовало укрепление рубля, произошедшее ранее, а также ограничения со стороны спроса. Рост цен на услуги стабилизировался на уровне около 4%.

Заметное снижение инфляции в июле — августе указывает на ослабление краткосрочных проинфляционных рисков. Формируются предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. Однако они все еще чувствительны к колебаниям цен на отдельные продукты и пока не привязаны к цели по инфляции. Изменение конъюнктуры рынка овощей и фруктов способно создать проинфляционные эффекты.

При проведении денежно-кредитной политики Банк России будет учитывать как краткосрочные, так и среднесрочные инфляционные риски, в том числе связанные с динамикой инфляционных ожиданий экономических агентов.