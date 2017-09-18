Агентство «РИА Рейтинг» провело исследование банковского сектора стран Центральной и Восточной Европы, по результатам которого был составлен список 200 крупнейших банков региона по размеру активов на начало 2017 года. Как поясняется в сообщении агентства, данные для рейтинга были взяты из открытых источников, включая публичную финансовую отчетность и статистические бюллетени.

В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 13 стран: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии. Из более чем 1 тыс. банков стран ЦВЕ в число 200 крупнейших попали банки всех вышеперечисленных стран, кроме Молдавии.

Банки из России наиболее масштабно представлены в данном рейтинге — их 40,5% от общего числа. На втором месте расположились польские банки — их 10% в рейтинге. Доля чешских банков составляет 8%, венгерских — 7,5%. Украина стала пятой страной по представленности банками в рейтинге — 7%, и примерно такой же результат у банков Болгарии и Румынии (по 6,5%). Доля банков Словакии в рейтинге 2017 года составила 4%, а Белоруссии и Латвии — по 3,5%. Литовских банков в рейтинге 2%, а банков Эстонии — 1%. В целом представленность стран в рейтинге хорошо коррелирует с размерами экономик, указывают аналитики. При этом отмечается, что если судить по соотношению объемов ВВП и числа банков в рейтинге, то можно говорить о хорошем развитии финансового сектора в Чехии, Венгрии, Болгарии и Латвии, так как в этих четырех странах достаточно много крупных банков.

Суммарные активы представленных в рейтинге банков на 1 января 2017 года превышают 2,2 трлн долларов, но «РИА Рейтинг» уточняет, что данную цифру можно использовать только для ориентира: суммировать активы не вполне корректно из-за того, что учитывались консолидированные активы, а в рейтинге представлено множество крупных групп банков, и при суммировании происходит двойной счет.

В рейтинг вошел 81 российский банк, и их суммарные активы превышают 1,2 трлн долларов — это больше, чем у всех остальных банков в рейтинге. Второе, третье и четвертое места по суммарному объему активов банков в рейтинге, равно как и их по числу, заняли Польша (346 млрд долларов), Чехия (201 млрд) и Венгрия (105 млрд). У Румынии относительно крупные банки, поэтому при шестом-седьмом месте по числу банков в рейтинге страна по суммарному объему банковских активов располагается на пятом месте с результатом 77 млрд долларов. У Словакии тоже достаточно крупные банки: в рейтинге их лишь восемь, а объем суммарных активов у них 62 млрд.

Средний размер активов польских банков в рейтинге — 17 млрд долларов, российских — 15 млрд, чешских — 12 млрд, эстонских — 8,4 млрд, словацких — 7,7 млрд. Самыми маленькими в среднем банками представлена в рейтинге Украина — 2,8 млрд долларов активов, что в полтора раза меньше медианного значения для топ-200.

Более половины банков из топ-200 входят в какую-то банковскую группу, очень часто в международную. Пятью и более банками представлены группы Сбербанка, ВТБ, ОТП, Райффайзенбанка, ЮниКредит Банка, а также группа Societe Generale.

Первая тройка крупнейших банков ЦВЕ представлена крупнейшими российскими государственными банками. Крупнейшим банком региона стал Сбербанк (консолидированные активы — 418 млрд долларов на 1 января 2017 года), который вдвое обогнал находящийся на втором месте ВТБ. В целом в первой десятке сразу шесть российских банков: помимо названных выше это Газпромбанк (третье место), ВТБ 24 (пятое), попавший недавно под санацию банк «ФК Открытие» (шестое место) и Россельхозбанк (десятое место). После начала процедуры санации банка «ФК Открытие» можно говорить, что все крупнейшие российские банки по активам являются государственными, а самым крупным негосударственным российским банком является Альфа-Банк, который в рейтинге располагается на 13-м месте.

Помимо России в первую десятку свои банки делегировали Польша (PKO Bank Polski и Bank Pekao, четвертое и восьмое места соответственно) и Чехия (СSOB и Сeskа sporitelna, седьмое и девятое места).

Динамика активов банков ЦВЕ в 2016 году была позитивной, но темпы роста не очень высокие. «РИА Рейтинг» оценивает медианные темпы прироста совокупных активов крупнейших банков региона по итогам прошедшего года в долларовом выражении в 3,8%. Средние темпы прироста были выше — 8,7%, что связано с более быстрым приростом активов у крупных банков, в первую очередь у российских. В динамику заметный вклад внесли колебания валютных курсов. Если российский рубль за 2016 год укрепился на 10%, что увеличило российским банкам темпы роста активов в долларах, то евро, напротив, заметно ослабевал в прошлом году, что сокращало темпы роста активов банков из зоны евро, отмечают эксперты.

В топ-20 банков по динамике активов 19 банков представляют Россию, а 20-м стал польский Bank Gospodarstwa Krajowego (плюс 45%). Наилучшую динамику в 2016 году показал российский Банк Сберегательно-кредитного сервиса, активы которого выросли почти в 480 раз до 2,6 млрд долларов. Данный банк недавно стал входить в группу Московского Кредитного Банка и будет специализироваться на инвестициях, что и определило его быструю динамику. Также в пятерку самых динамичных банков стран ЦВЕ попали Бинбанк (плюс 391%), крымский РНКБ (плюс 117%), Почта Банк (также плюс 117%) и Всероссийский Банк Развития Регионов (плюс 104%).

На другом полюсе (банки с самой слабой динамикой) расположились в основном украинские и также российские банки. Многие российские банки показали плохую динамику, так как находятся в процессе санации и реорганизации (БМ-Банк, «Пересвет», «Глобэкс» и ряд других). Кроме того, некоторые иностранные банки в России (ИНГ Банк, Дойче Банк, «БНП Париба» и другие) сворачивают операции, что приводит к заметному сокращению их активов. Но если в России есть и «чемпионы», и «аутсайдеры», то большинство украинских банков показали отрицательную динамику. Почти две трети украинских банков из рейтинга сократили активы в 2016 году в долларовом исчислении. В целом среди стран Центральной и Восточной Европы украинский финансовый сектор выглядит самым слабым, что не удивительно на фоне масштабного кризиса в экономике и политике в последние годы, указывает «РИА Рейтинг».

По итогам 2016 года 61% из 200 крупнейших банков ЦВЕ продемонстрировали прирост активов.

Сальдированная прибыль топ-200 банков ЦВЕ в 2016 году была на уровне 14 млрд долларов против 9 млрд в 2015 году. Более половины всей прибыли получил Сбербанк, у которого финансовый результат в 2016 году превысил 8 млрд долларов (по сравнению с 2015 годом прибыль удвоилась). Следующий по размеру прибыли банк (ВТБ) отстает от лидера более чем в десять раз. Более чем по 500 млн долларов в 2016 году смогли заработать 11 банков, из которых четыре российских, по три польских и чешских и один венгерский.

По итогам 2016 года 161 банк из топ-200 в ЦВЕ показали положительный финансовый результат, что на 17 больше, чем по итогам 2015 года. Суммарная прибыль прибыльных банков в 2016 году составила 26,4 млрд долларов. Медианная прибыль в 2016 году была на уровне 33,5 млн долларов (15 млн в 2015 году).

Аналитики указывают, что суммарный результат банков Центральной и Восточной Европы по прибыли мог бы быть намного лучше, если бы не украинский ПриватБанк, который продемонстрировал самый значительный убыток. «В конце 2016 года его национализировали, а «дыра» в балансе оказалась по-настоящему гигантской. По итогам прошедшего года банк зафиксировал убыток почти в 7 млрд долларов, что эквивалентно почти всему объему его активов», — говорится в обзоре. Вторым по убыткам (872 млн долларов) стал российский банк «Пересвет», в отношении которого из-за финансовых проблем началась процедура санации. Третье место — у российского РСХБ (убыток в 868 млн долларов). В пятерке по размеру убытков оказались также украинские Альфа-Банк и Укрсоцбанк. Всего среди семи банков с максимальными убытками, на которые приходится 85% убытка убыточных банков, четыре украинских банка и три российских. Банком с наибольшим убытком в рейтинге за пределами стран СНГ стал венгерский FHB Mortgage Bank, у которого убыток составил 55 млн долларов.

В четырех странах (Белоруссии, Эстонии, Литве и Латвии) все банки из данного рейтинга по итогам 2016 года получили прибыль. В Чехии, Болгарии, Румынии и Польше более 90% банков из региональных топ-200 закончили прошлый год с прибылью. В Словакии по итогам 2016 года было 88% прибыльных банков среди вошедших в рейтинг, в Венгрии — 80%, в России — 75%. При этом аутсайдером опять стала Украина: у нее 50% банков из данного рейтинга закончили прошлый год с убытком.



По мнению экспертов агентства «РИА Рейтинг», на фоне роста экономик ЦВЕ банки по итогам 2017 года должны показать неплохую динамку. Кроме того, пока наблюдается укрепление многих валют к доллару, что на бумаге повысит темпы роста активов в долларовом выражении. По оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста банковского сектора стран ЦВЕ на 5—10% ежегодно.