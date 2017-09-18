Проблема с нестабильной работой сервиса «Сбербанк Онлайн» устранена, сообщила пресс-служба Сбербанка России.
«В настоящее время проблема устранена. Все клиенты могут пользоваться привычным для себя приложением и сайтом Сбербанка. Благодарим наших клиентов за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, в понедельник некоторые пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» на Android и веб-версии сервиса испытывали сложности со входом в систему.
Клиенты «Сбербанк Онлайн» в понедельник столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет с приложения на базе Android. В кол-центре Сбербанка порталу Банки.ру подтвердили наличие нестабильной работы сервиса.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.