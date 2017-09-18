Проблема с нестабильной работой сервиса «Сбербанк Онлайн» устранена, сообщила пресс-служба Сбербанка России.

«В настоящее время проблема устранена. Все клиенты могут пользоваться привычным для себя приложением и сайтом Сбербанка. Благодарим наших клиентов за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе.



Как ранее сообщалось, в понедельник некоторые пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» на Android и веб-версии сервиса испытывали сложности со входом в систему.

​Пользователи «Сбербанк Онлайн» испытывают трудности со входом в личный кабинет Клиенты «Сбербанк Онлайн» в понедельник столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет с приложения на базе Android. В кол-центре Сбербанка порталу Банки.ру подтвердили наличие нестабильной работы сервиса.

