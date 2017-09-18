Недвижимость в РФ стала наиболее доступной за всю историю соотношения стоимости ипотеки и средних зарплат россиян, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.



«Мы видим, что недвижимость в России стала наиболее доступной за всю историю соотношений ипотечного платежа и средней зарплаты», — сказал он на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По его словам, средние зарплаты активно росли в последние годы в номинальном выражении, а стоимость недвижимости осталась более или менее стабильной.

«Опережающий рост номинальной заработной платы и снижение процентных ставок по ипотечным кредитам сделали недвижимость максимально доступной», — сказал он.

Также министр отметил, что ипотечные ставки опустились ниже 10% и, согласно данным российских банков, сейчас составляют около 9%. Благодаря этому министерство ожидает увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов, что окажет поддержку стройкомплексам и производству строительных материалов.