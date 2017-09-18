Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).



«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», — сказал Силуанов.



Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», — ответил Силуанов.

«Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положения работающих пенсионеров. Это же их выбор», — добавил он.

На это Мохначук заметил, что работать на пенсии «это не их выбор, а нужда». «Попробуйте выжить на 6 200. Это нужда. И за 7 тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал он.

«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение: работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — ответил Силуанов.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.