Восстановление экономики России после кризисного спада 2015—2016 годов завершится к концу 2018-го, считают эксперты Внешэкономбанка. По итогам текущего года они ожидают роста ВВП страны на 1,5%.

«При такой динамике восстановление российской экономики после кризисного спада 2015—2016 годов завершится к концу 2018 года, и тогда можно говорить о переходе к экономическому подъему», — говорится в опубликованном в понедельник прогнозе экономического развития России на 2018—2020 годы

При этом эксперты ВЭБа подчеркивают, что «среднесрочные перспективы российской экономики зависят, как обычно, от ожидаемой динамики мировых цен на нефть, а также во многом от изменения предпринимательской уверенности и реальных параметров проводимой макроэкономической политики».

В прогнозе рассматриваются три сценария экономического развития: базовый, сценарий низких цен на нефть и умеренно оптимистичный.

Базовый (консервативный) сценарий эксперты называют наиболее вероятным. В нем прогнозируются стабилизация цены на нефть в 2018 году на уровне около 51 доллара за баррель и рост до 55—57 долларов в 2019—2020 годах. «Бюджетная политика будет основываться на бюджетном правиле, ориентированном на минимизацию дефицита при цене на нефть в 40 долларов за баррель, несмотря на то что цена на нефть устойчиво превышает этот уровень. Это приведет к сокращению расходов федерального бюджета в реальном выражении в 2018—2019 годах при восстановлении размеров Резервного фонда. Денежная политика будет оставаться относительно жесткой даже при инфляции менее 4%. Ключевая ставка будет постепенно снижаться, однако в реальном выражении ее уровень не будет опускаться ниже 2—2,5%», — говорится в прогнозе.

Рост ВВП России, согласно базовому сценарию, замедлится до 1,1% в 2018 году, а в 2019—2020 годах ускорится до 1,8—2,1% «по мере активизации инвестиционного спроса и роста потребительских расходов населения».

Годовая инфляция на конец 2017 года ожидается на уровне 3,4%, 2018-го — 3,9%, в 2019-го — 3,8%, а 2020-го — 3,8%. При этом среднегодовой курс доллара в базовом сценарии прогнозируется на уровне 58,8 рубля в 2017-м, 59,1 рубля в 2018-м, 57,5 рубля в 2019-м и 57 рублей в 2020-м.

Сценарий низких цен на нефть «предполагает более низкую траекторию цен на нефть при продолжении макроэкономической политики на тех же принципах, как в базовом сценарии». В нем стоимость нефти снижается до 44 долларов за баррель в 2018 году, а в 2019—2020 годах находится на уровне около 42 долларов за баррель. При этом рост экономики в 2018 году составит 0,9%, в 2019-м — 1,6%, а в 2020-м — 1,9%.

«Умеренно оптимистичный сценарий предполагает активизацию стимулирующей политики как со стороны бюджетного сектора, так и со стороны денежных властей, то есть модификацию и бюджетного правила, и политики таргетирования инфляции», — отмечается в прогнозе. В этом сценарии рост экономики ускоряется до 2,4% в 2018-м и 3,3% в 2019—2020 годах «как за счет эффекта политики доходов, так и увеличения государственных и частных инвестиций».

При повышении нефтяных цен до 55—57 долларов за баррель макроэкономическая стабильность остается высокой, несмотря на повышенный уровень бюджетных расходов и несколько более высокую инфляцию. Между тем в сценарии низких цен на нефть дефицит бюджета будет держаться на довольно высоком уровне, что повысит долговую нагрузку на экономику, отмечается в прогнозе.

«Хотя есть определенные риски новой рецессии в мировой экономике в конце 2018‐го и в 2019 году, мы не рассматриваем этот сценарий среди основных», — подчеркивают эксперты ВЭБа.