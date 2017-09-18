ЦБ установил официальные курсы валют на 19 сентября. Курс доллара повысился на 9,06 копейки, составив 68,7514 рубля (57,5336 рубля с 16 сентября). Курс евро увеличился на 17,13 копейки до 68,5801 рубля (68,5801 рубля с 16 сентября).



Российская валюта имеет шансы укрепиться по итогам недели на фоне приближения нефти к максимумам года и подготовки к пику налоговых платежей, полагает аналитик Нордеа Банка Татьяна Едокимова.

«Котировки Brent сегодня вплотную приблизились к 56-долларовой отметке на новостях о сокращении количества буровых установок в США, а также в условиях восстановления спроса со стороны американских перерабатывающих заводов, пострадавших от урагана «Харви», — комментирует руководитель дирекции финансовых рынков УБРиРа Владимир Зотов.



По его словам, в фокусе внимания инвесторов — консультации членов ОПЕК на тему продления в 2018 году глобального пакта о сокращении добычи сырья, а также оптимистичные данные от Международного энергетического агентства.

Локальным негативом для рубля может стать центральное событие ближайших дней — заседание ФРС, итоги которого могут поддержать доллар.

«Жесткая риторика представителей регулятора может оказать давление на рубль. Стоит учитывать, что риск дальнейшего сокращения разницы в ставках сделает российскую валюту менее привлекательной для игроков carry trade», — поясняет эксперт.