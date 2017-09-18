Курс рубля в 2018—2020 годы будет стабилен, несмотря на сохранение санкционного режима и прогнозируемое снижение цен на нефть. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



«Если говорить о внешних условиях, то они у нас заложены в прогноз на консервативном уровне. Мы ожидаем, что цены на нефть опустятся ниже 45 долларов за баррель, замедлится мировой экономический рост, снизится склонность к риску на глобальных рынках. Мы предполагаем в базовом сценарии сохранение санкционного режима в отношении России и действие нефтяной сделки со странами ОПЕК до конца первого квартала 2018 года», — сказал министр.

Он отметил, что обменный курс рубля у нас значительно снизился в реальном выражении к уровню апреля после периода роста.

«Сейчас, по нашим оценкам, фундаментально восполним значения, поэтому здесь не ожидаем каких-то серьезных колебаний. В целом всю трехлетку будет оставаться на уровне стабильном», — добавил министр.